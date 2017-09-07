В Абакане наркоман возил накросбытчика на сделки и сбил ребенка

В Абакане сотрудники полиции отсановили "Honda Fit", внутри которого было двое мужчин. Как выяснилось, один из них был наркоманом, который вез сбытчика на сделку и сбил ребенка.

В ходе осмотра салона полицейские нашли 0,340 грамм запрещенного вещества. Выяснилось, что мужчина уже успел доставить женщине наркотическую дозу в размере 0,056 грамм. При обыске в доме у 31-летнего мужчины, было изъято более 2,5 граммов синтетического наркотика. Вследствие этого, мужчину арестовали и на мужчину было возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Тогда в "Honda", за рулем сидел мужчина 45-ти лет, под действием наркотического вещества, но от медэкспертизы он отказался. После его задержания выяснилось, что в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения он сбил мальчика, возрастом 1,5 года насмерть и был приговорен к трем годам лишения свободы а в колонии общего режима, также его лишили автомобильных прав сроком на 36 месяцев. Водителю грозит уголовная ответственность в виде двух лет лишения свободы. Автомобиль изъят и отправлен на специализированную автостоянку.