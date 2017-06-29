Американка занялась йогой на борту самолета во время полета

Одна из пассажирок авиалайнера занималась йогой непосредственно во время своего полета. Один из свидетелей запечатлил это на камеру и спустя время опубликовал на популярном видео-хостинге YouTube. Запись смогла набрать свыше 230 тысяч просмотров и порядка 300 комментариев, большинство из которых были негативными.

Имя пассажирки и рейс, на котором она летела, остаются неразглашенными. Пользователи не лучшим образом отнеслись к инициативе женщины. Одних из комментаторов написал, что членам команды и другим пассажирам могло быть необходимо пройти по салону, а некоторым из них могло быть неприятно, наблюдать за подобным явлением.

В то время как другие пользователи, что для них это выглядело также ужасно, словно увидеть змей на самолете. Одной из девушек, которая тоже занимается йогой, написала, что считает неуместными подобные занятия на борту лайнера.