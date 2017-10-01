В Испании умер самый пожилой мужчина на планете‍

В Испании умер мужчина, который считался самым пожилым на планете. Франсиско Нуньес Оливера дожил до 114-го года жизни и умер, находясь у себя дома в муниципалитете Бьенвенида.

Зарубежные СМИ сообщают о событии, которое заставило вычеркнуть из списка в Книге реккордов Гиннеса одного из реккордсменов. Известно его имя - Франсиско Нуньес Оливера. Он был зафиксирован как долгожитель и самый пожилой мужчина на земле. Вчера вечером его не стало, он умер в 113 полных лет. Мужчина оставил после себя богатое потомство - четверых детей, которые подарили ему еще девять внуков, и у некоторых из них уже есть свои дети, всего пятнадцать.

Самый пожилой мужчина на планете прошел через многие трудности и невзгоды, однако в последнее время мог жить спокойной жизнью, занимаясь огородом, а также разведением скота в родном городе.