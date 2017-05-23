В Египте встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина‍

В Египте встретились самый высокий мужчина в мире Султан Кёсен из Турции и самая низкая женщина - Джоти Амджи из Индии. Их имена какое-то время назад были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Рост этих людей составляет 251 и 62 сантиметра соответственно.

Заграничные СМИ сообщают о встрече в Египте известных представителей Книги рекордов Гиннесса, самого высокого в мире мужчины и самой низкой в мире женщины. Наверняка многие слышали о том, что такие существуют, и вот накануне они встретились для фотосессии у пирамид.

Рост 35-летнего Султана Кёсена составляет 251 сантиметр. Он страдает гипофизарным гигантизмом, однако не считает это своим недостатком. Он делится, что работает фермером, и его рост помогает ему с легкостью собирать плоды с высоких деревьев, а также по надобности обрезать их.

Рост 24-летней Джоти Амджи составляет 62 сантиметра. У нее карликовость, поэтому она с самого рождения была крохотной и до сих пор лишь немного прибавила в росте. Тем не менее, такая особенность принесла ей славу и даже заработок. Девушка принимала участие в некоторых реалити-шоу и даже снималась в сериале.