Французскому министру выдвинуты обвинения в изнасиловании проститутки

Следственные органы Парижа, вновь возобновили расследование обвинений предьявленных 35-летнему французскому министру гос. счетов Жеральда Дарманена. Политику выдвинуты обвинения в сексуальном изнасиловании 45-летней представительницы одной из древнейших профессий, проинформировали СМИ.

Первое заявление от так называемой «жертвы» было подано в органы прокуратуры весной прошлого года, что послужило поводом для первого открытия расследования касающиеся Дарманена. Политик всячески отрицал выдвинутые в его адрес обвинения, а в ответ подал встречную жалобу о клевете.

Отмечается, что уже в январе текущего года проститутка повторно подала жалобу в прокуратуру. С ее слов, политик требовал от нее предоставление интимных услуг за списание штрафа. На что женщина ответила согласием, так как хотела избежать наказания.

Дармен заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются чистой ложью, в связи с этой причиной он не собирается уходить в отставку, несмотря на призывы своих сторонников и противников.