Американские СМИ испугались НЛО, зависшего в чистом поле в Ленобласти

Американские СМИ распространили видео странного светящегося объекта, которое зависло на одной из дорогой в районе Санкт-Петербурга. Американцы утверждали, что данный объект является НЛО.

Данный корабль пришельцев засняли на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. НЛО переливалось разноцветными огнями и зависло прямо посреди поля, неподалеку от одной из дорог в Ленинградской области Санкт-Петербурга.

Многие российские СМИ также подхватили данную новость и сообщении о нападении инопланетян на Россию. Все же, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что данная конструкция является рекламным баннером. Остается только выяснить, как рекламная конструкция оказалась в чистом поле.