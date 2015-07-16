Японским студентам предложили бесплатное проживание в отеле из-за ошибки в счете

Ассоциация отельеров Венеции предложила бесплатное проживание японским студентам в одном из лучших отелей, так как они остались не довольны суммой счета в ресторане в размере 1100 евро.

Стало известно, что студенты зашли пообедать в ресторан Osteria de Luca неподалеку от площади Сан-Марко. Ребята заказали минеральную воду, жареное рыбное блюдо и три стейка. При получение счета студенты были шокированы и возмущены, они должны были выплатить 1100 евро за свой скромный обед, после чего молодые люди решили обратиться в полицию.

После громкого скандала, ассоциация отельеров предложила японским студентам размещение на два дня в дорогой роскошной гостинице 4-х или 5-ти звезд в качестве моральной компенсации, с целью улучшения репутации города,после очередного инцидента,так как это был не первый случай в истории посещения ресторанов туристами.