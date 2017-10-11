Фанаты Хворостовского возмущены результатами Grammy

На американскую премию Grammy был в категории "Лучший классический социальный альбом" был номинирован посмертно российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский со своей работой "Отчалившая Россия" по стихам С. Есенина. Но Grammy произведение не получило. Фанаты Хворостовского ужасно не довольны результатами.

Награду получила канадская оперная певица Барбара Ханниган за исполнение увертюры Джорджа Гершвина "Girl Crazy". Она номинироваласьуде второй раз. Также на престижную премию в номинации был Хворостовский. Исходом Grammy остались не довольны фанаты артиста, они были очень расстроены и возмущены до глубины души. По их мнению Оперника лучше Хворостовского еще не было.

Вдова певца Флоранс Хворостовская посетила церемонию, в надежде получить премию, с детьми Максимом и Ниной. Она пришла в алом платье греческого стиля с оголенными плечами, которое украсило красивое ожерелье и серьги. Женщина вызвала восхищение у окружающих своим видом, выглядела очень привлекательно и феерично. Но все обратили внимание на то, что Флоранс потеряла в весе. После того как, она узнала о заболевании мужа, была в стрессовом состоянии и сильно нервничала.

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский в 56 лет, в борьбе с опухолью головного мозга, умер 22 ноября. О заболевании артист узнал не за долго до смерти. Тело артиста было кремировано. Одну капсулу праха Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, другую капсулу доставили в родной город артиста — Красноярск.