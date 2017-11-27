Американец выиграл в лотерею миллион долларов и умер

Американец перед Новым годом выиграл в лотерею один миллион долларов, а через три недели скончался. Отмечается, что перед смертью он успел получить выигрышные деньги.

Как стало известно, в начале декабря 51-летний плотник Дональд Савостано из Сиднея, штат Нью-Йорк, купил лотерейный билет, который стоил 10 долларов. После того, как он стер защитный слой, мужчина увидел, что выиграл миллион долларов. По правилам лотереи, выигрыш выплачивается по частям в течение нескольких лет, либо победитель может отказаться от части денег и тогда оставшуюся сумму ему выплатят сразу. Савостано выбрал последний вариант, и уже 4 января организаторы лотереи выплатили ему 661,8 тысяч долларов.

После того, как плотник забрал выигрыш, он рассказал журналистам, что ничего не скопил на старость. По его словам, эти деньги должны ему помочь. Мужчина намеревался приобрести пикап, выплатить долги и сделать вложения в будущее. Спустя три недели после получения выигрыша у мужчины обнаружили рак в поздней стадии и 26 января он скончался, так и не осуществив своих планов.