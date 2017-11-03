Фитнес-приложение раскрыло данные о расположение секретных военных баз по всему миру

Разработчики фитнес-приложения Strava, которое также позволяет отслеживать физические нагрузки, раскрыли данные о расположении секретных военных баз США и других стран по всему миру. Как оказалось, подобные объекты во многих странах легко идентифицируются на общедоступной глобальной карте активности пользователей приложения.

Как стало известно, фитнес-приложение Strava открыла свободный доступ к карте, которая содержит информацию о маршрутах всех когда-либо зарегистрированных приложением тренировок. Чем популярнее маршрут, тем ярче он подсвечивается на карте. Крупные города практически полностью покрыты паутиной, однако яркие линии появились и в городах, где фитнес-трекерами практически не пользуются, например, в Сирии и Афганистане.

Аналитик в области безопасности Натан Расер написал на свой странице в соцсети, что онлайновый инструмент позволяет увидеть местоположение и планировку военных объектов. Маршруты имеются и за пределами баз, что является большим подарком для тех, кто решит устроить засаду. Отмечается, что заметнее всего на картах Strava показаны объекты США, однако пользователи приложения, как оказалось, имеются и среди российских военных на базе Хмеймим в Сирии, а также среди турецких военных.

Другому аналитику удалось обнаружить при помощи карт расположение позиций военных вокруг Мосула.

В настоящий момент военные США анализируют последствия публикации карты. Разработчики приложения Strava напомнили о том, что программа содержит настройки безопасности, которые позволяют либо полностью скрыть треки тренировок, либо задать зоны, данные в которых будут приватными.