В Китае началось массовое тестирование сети 5G

В Китае начались массовые испытания сетей 5G. Инициатором начала тестирования стал мобильный оператор Китая China Mobile. Отмечается, что если тестирование пройдет успешно, то сетью 5G смогут пользоваться все абоненты.

Как стало известно, в Китае запущены тесты сверхскоростной беспроводной сети 5G, первые результаты которых показали, что новое оборудование позволяет принимать и передавать данные со скоростью 13 Гб в секунду. Разработчики сети отмечают, что 5G позволит открыть для абонентов новые возможности.

Отмечается, скорость интернета пятого поколения практически в 10 раз превысит скорость четвертого поколения, а высокая производительность 5G поможет более быстрому развитию современных технологий. Помимо этого, сеть 5G может помочь разработчикам создавать "умную" технику, автомобили и даже смарт-дома.

Стоит отметить, что пробная базовая станция по тестированию сети 5G была установлена в провинции Хубэй. Таким образом Китаю удалось обогнать США в разработке и тестировании сверхскоростной беспроводной сети.

Напомним, что ранее США заявляли о том, к 2021 году в стране появится сеть 5G, которая сможет защитить штаты от "угрозы со стороны Китая". Планировалось, что разработкой 5G займется команда по нацбезопасности Белого Дома. Тогда также сообщалось, что проект создания сети находится на низком уровне, и в течение ближайших 6-8 месяцев будут вестись переговоры с представителями телекоммуникационных компаний.