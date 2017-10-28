Уфолог: Инопланетяне собирают информацию о лесах США

Инопланетяне собирают информацию о лесах США и транспортных магистралях. Об этом заявил известный американский уфолог Скотт Уоринг и выложил ролик с НЛО.

В Соединенных Штатах принялись обсуждать новый видеоролик очевидца, который заснял на мобильное устройство неопознанный объект. НЛО зависло над оживленной трассой, а рядом находился густой лес. Это и послужило исследователей «зеленых человечков» сделать заключение, что инопланетные существа активно изучают леса США, а также транспортные пути.

В качестве доказательства известный уфолог Скотт Уоринг приложил видео. По его словам, он просмотрел ролик несколько десятков раз и он показался ему весьма реалистичным.

Скептики вновь не спешили соглашаться с исследователем всего непознанного и выдвинули свои версии. Кто-то предположил, что ролик был создан в компьютерной программе каким-то ребенком. Многие посчитали, что Уоринг сошел с ума и несет несуразные вещи, которые необходимо гораздо тщательнее проверять.