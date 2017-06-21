Столица Литвы Вильнюс стал «точкой G Европы». Под новым сексуальным слоганом намерены продвигать туризм в прибалтийском государстве.

Литовские студенты приняли участие в кампании по созданию нового привлекательного бренда и рекламного слогана. Молодые люди представили плакат, на котором они предлагают взглянуть европейцам на Вильнюс под необычным углом.

Студенты изобразили красивую девушку, которая держит карту Европы, а под картинкой находится главный рекламный слоган, который гласит, что никто не знает, где находится эта точка, но когда ее найдешь, то становится великолепно. Точкой G, по мнению авторов пиар-хода, является именно столица Литвы Вильнюс.

Полностью поддержал инициативу молодых рекламщиков представитель столичных властей. Чиновник сообщил, что находится под большим впечатлением от оригинальной идеи и надеется, что она сможет привлечь немало потенциальных туристов в его страну.

Ранее мы сообщали, что власти Хельсинки намерены научиться зарабатывать деньги на приезжающих в Финляндию геях.