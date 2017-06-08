В США расследуют данные о торговле ботами миллионов пользователей. Сторона обвинения заявила, что найдены доказательства продажи личных учетных записей.

В крупнейшей агломерации США начато полномасштабное расследование против местной компании Devumi. Она занималась продажей мнимых аккаунтов в социальных сетях, чтобы повысить рейтинг начинающих звезд шоу-бизнеса или привлечь к отдельным пользователям дополнительное внимание в Сети.

Сообщается, что в деятельности компании допущены явные нарушения. Например, менеджеры Devumi предлагали купить фальшивые аккаунты, которые содержали в себе информацию истинных учетных записей настоящих пользователей. Таким образом, могли продать миллионы записей в соцсетях без ведома их владельцев.

Прокуратура США намерена подать иск в суд на подобное правонарушение и полностью пресечь незаконные сделки с ботами в Нью-Йорке.