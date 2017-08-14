В Камбодже за «порнотанцы» арестовали туристов из Великобритании

25 января в Камбодже арестовали пять туристов из Великобритании, их обвинили в «порнографических танцах» с женщинами, которые полиция решила пресечь задержанием. Туристы, возрастом от 19 до 35 лет, свою вину не признают.

Как утверждают сами туристы, задержание случилось во время вечеринки. В одном из районов Камбоджи около сотни человек отдыхали на загородной вилле. В разгар веселья на виллу ворвались около 30 полицейских, которые начали арестовывать людей из толпы.

В качестве обвинений полиция предоставляет снимки. По данным полисменов, на вечеринки танцы больше походили на «порнографию». Многие мужчины были без верхней одежды и телом терлись об женщин.

Туристы своей вины не признают. По их мнению, задержание было незаконным, так как на него у полиции не было законных оснований. Семьи арестованных туристов требуют пояснений и освобождения британцев. Детали в полиции Камбодже не уточняются, также не разглашаются данные о точном регионе, где произошёл арест за «порнотанцы».