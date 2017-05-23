В Париже погасят огни Эйфелевой башни в память о теракте в Афганистане. Об этом известии сообщили власти французской столицы 27 января.

Накануне руководство Парижа решило выразить скорбь вместе с народом Афганистана по поводу многочисленных жертв террористической атаки радикалов. Власти европейского мегаполиса согласились выключить на время огни символа города - Эйфелевой башни.

Градоначальница написала слова сочувствия на своей странице в социальной сети Twitter.

Мэр Анн Идальго заявила, что Париж чтит память всех погибших при теракте в Кабуле, а сам акт терроризма назвала варварством.

Напомним, что накануне в столице Афганистана прогремел мощный взрыв в центре города. В результате атаки смертника объединения «Талибан»* (запрещенного в РФ) погибли 95 человек, еще около ста пятидесяти находятся в больницах. Известно, что эпицентр взрыва находился в машине медицинской помощи.