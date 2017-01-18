Старейшая горилла в мире скончалась в зоопарке Сан-Диего

В зоопарке Сан-Диего умерла самая старая в мире горилла, которой было 60 лет.

В октябре прошлого года горилла Вила отмечала свое 60-летие. Для своего рода она считается долгожителем, так как живут такие как она максимум до 45 лет. В последнее время Вила находилась под тщательным присмотром ветеринаров, так как этого требовало состояние здоровья, связанное с преклонным возрастом.

Вила стала родоначальницей своего рода, где выросли и построили свои семьи порядка пяти поколений горилл. Она смогла выносить и выкормить в неволе нескольких малышей.

В начале этого года не стало еще одного представителя долгожителей рода горилл. Ему было 56 лет. Нико жил в английском графстве Уилтшир.

Но в Лондоне горилла просто сбежала из своего заточения. В ее поимке участвовали вооруженные охранники и полицейские. За животным они гонялись порядка полутора часов. С помощью специального дротика со снотворным удалось усыпить бдительность животного.