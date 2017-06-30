В США юристы поддержали законопроект 666 о запрете сношения с животными

В американском штате Висконсин юристы на парламентских слушаниях представили доклады, в которых поддержали законопроект 666 о запрете сношения с животными. Так пишет издание WBAY.

Адвокаты США отмечают, что согласно действующему законодательству человек, совершивший половой акт с животным, избежит ответственности при отсутствии травмирования. Предлагаемая поправка введет штрафные санкции за сами факты зоофилии.

Инициаторы проекта отмечают, что поводом для возмущения стала ситуация, развернувшаяся в Висконсине. 54-летний мужчина за 35 лет изнасиловал множество лошадей, однако смог избежать наказания. Во время судебных процессов представители закона признавали правонарушения, однако признавали их несущественными проступками со стороны американца.