В Кабуле при теракте погибли 40 человек

В Кабуле при осуществлении теракта погибли 40 человек. Еще около 150 граждан Афганистана находятся в больницах.

27 января в столице Афганистана прогремел мощный взрыв в центре города. Хлопок прозвучал в районе, где немало располагается правительственных учреждений этой страны. В результате совершенного нападения зафиксировано масса жертв с летальным исходом.

По сообщениям западных СМИ, от бомбы погибли не менее сорока человек. Еще около 150 пострадавших находятся в больницах Кабула, их пытаются спасти врачи.

Всю ответственность на себя взяла террористическая группировка, традиционно действующая в этой стране.

Ранее наш портал сообщал, что в Афганистане боевики напали на офис правозащитников. Этот инцидент случился за несколько дней до крупного теракта.