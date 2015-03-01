В Кабуле при теракте погибли 40 человек
В Кабуле при осуществлении теракта погибли 40 человек. Еще около 150 граждан Афганистана находятся в больницах.
27 января в столице Афганистана прогремел мощный взрыв в центре города. Хлопок прозвучал в районе, где немало располагается правительственных учреждений этой страны. В результате совершенного нападения зафиксировано масса жертв с летальным исходом.
По сообщениям западных СМИ, от бомбы погибли не менее сорока человек. Еще около 150 пострадавших находятся в больницах Кабула, их пытаются спасти врачи.
Всю ответственность на себя взяла террористическая группировка, традиционно действующая в этой стране.
Ранее наш портал сообщал, что в Афганистане боевики напали на офис правозащитников. Этот инцидент случился за несколько дней до крупного теракта.