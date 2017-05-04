СМИ: Арестованный принц Саудовской Аравии живет в апартаментах

Арестованный принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал живет в апартаментах. Миллиардер поделился с иностранной прессой об условиях содержания.

Западные СМИ опубликовали первое за время ареста принца Саудовской Аравии интервью. Племянник короля заявил, что он в настоящее время живет в гостиничном шикарном номере и чувствует себя прекрасно.

Миллиардер рассказал, что в его жизни практически ничего не изменилось. Он так же, как и раньше может вкусно и полезно питаться, находится в родной стране и городе, гуляет, плавает в бассейне и общается с многочисленными родственниками.

Примерно в таких же условиях живут и остальные арестованные по коррупционному делу члены королевской семьи. Аль-Валид ибн Талал выразил уверенность, что скоро все вопросы между ним и правительством утрясуться, и он обретет полную свободу. В настоящее время против принца не выдвинуто никаких обвинений и он уверен, что ничего не будет выдвинуто.

Ранее сообщалось, что накануне из-под ареста уже вышли несколько бизнесменом из Саудовской Аравии.