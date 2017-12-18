Житель США научил своих детей собирать автомат вслепую. Об этом пишут американские популярные издания.

28-летний житель американского штата Флорида сообщил, что его дети никогда не учились в школе, так как он считает, что система образования США не является примером для подражания и воздействует на психику молодого поколения. Поэтому американец решил самостоятельно привить необходимые для выживания в современном мире навыки без помощи государственного образования.

Молодой человек уже научил своих детей понимать значение слова криптовалюта, а недавно он доверил маленьким детям оружие. Теперь его дочери с легкостью могут в столь юном возрасте разбирать и собирать автоматическое оружие. Это они умело делают даже с закрытыми глазами. Американец пояснил, что с насилием человек может столкнуться в любой момент времени и любой точке мира, поэтому необходимые навыки владения техникой нужны с самого детства.

Примечательно, что сам житель США в подростковом возрасте немало хулиганил, в том числе врывался в чужое жилище, угонял автомобили и портил имущество.