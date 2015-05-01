Полиция Канады: Смерть миллиардера Шермана и его жены – убийство

Смерть миллиардера Барри Шермана и его жены Хани – это убийство. Так считают следователи канадской полиции после проведенного обыска.

В середине декабря в своем доме нашли тела богатых граждан Канады. Владелец крупной фармацевтической корпорации Барри Шерман и его супруга находились возле своего дома, а на их телах были следы насильственной смерти.

Сообщается, что с самого начала у правоохранительных органов Канады возникли ряд вопросов относительно найденных тел миллиардера и его супруги. Все это время следователи собирали информацию, проводили обыски, опрашивали возможных свидетелей и иных заинтересованных лиц. Все, по их мнению, говорит за то, чтобы квалифицировать случившееся, как целенаправленное убийство. Однако не удалось в полной мере обнаружить мотив преступления. Также не было найдено никаких признаков чужого проникновения в дом погибших.

Напомним, что экс-владельцу компании Apotex было на момент смерти 75 лет, а его жене 70 лет.