В Великобритании организовали первый в мире бордель с секс-роботами

В Великобритании предприниматель организовал первый в мире бордель с секс-роботами. Об этом сообщает издание The Sun.

Бизнес открыл 40-летний Грэхем в английском городе Гейтсхед. Заплатив 130 долларов посетитель заведения может на час уединиться с понравившимся роботом на просторах арендованной двуспальной кровати. Если ощущения пришлись клиенту по вкусу - он может приобрести устройство за цену выше рыночной стоимости. Подобное заведение позволяет Грэхему выгодно торговать товарами от производителя Realbotix, штаб-квартира которого расположена в калифорнийском Сан-Диего.

Владелец предприятия утверждает, что мужчины не против вступать в половой контакт с роботами, которыми до этого пользовались другие клиенты. Лишь треть из них требуют в свое распоряжение механических девствениц. Грэхем отмечает, что предрекал наступление эры роботического секса. Сейчас общественность нормально относится к явлению и опасается лишь за то, что традиционные эскорт-услуги потеряют спрос.