Жительница Великобритании усыновила чучело лисенка и дала ему имя Иисус

Жительница Великобритании Лиза Фокскрофт (Lisa Foxcroft) усыновила чучело лисенка и дала ему имя Иисус. Его подарили ей на Рождество в 2015 году. Женщина проживает в графстве Мерисайд, сообщает агентство Metro.

В последнее время сеть бурно обсуждает историю одной из жительниц Великобритании, которая говорит, что усыновила чучело лисенка. Больше всего в этой истории многих ошеломило то, какое имя Лиза Фокскрофт дала своему «сыну». Она рассказывает, что назвала его Иисусом, потому что он достался ей в подарок на Рождество. Теперь она заботится о нем, как может, берет с собой на прогулки и шопинг. Кроме того, часто она переодевает его в звезд, делая своеобразные пародии на их фотографии.

Фокскрофт делится, что не все могут понять ее, однако есть много тех, кто поддерживает. Британка считает, что они проникаются историей того, как она получила его в подарок и теперь не может с ним разлучиться.