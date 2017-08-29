В Канаде на видео попал поедающий с пиццы начинку курьер

Сотрудник в службы доставки пиццы ресторана Domino's был пойман с поличным, в то время как ел начинку с блюда клиента, об этом сообщают СМИ.

Данный инцидент случился в канадском городе Ванкувер. На курьера обратил свое внимание работник службы охраны: он заметил, как работник службы доставки положил коробку на пол и начал поедать начинку с пиццы, а затем покинул лифт. Свидетель сразу же проинформировал об этом клиента, который на тот момент ожидал доставку.

Администрация ресторана рассказала о том, что предприимчивый работник был немедленно уволен. При выяснении обстоятельство стало известно, что это был обычный студент, который занимался подработкой в свободное для себя время.