В США любителей детского порно заставили заплатить. В Сети гуляет новый тип вируса, вымогающий деньги у пользователей.

В Соединенных Штатах киберпреступники решили пойти на новые меры, чтобы заставить пользователей платить за просмотр запрещенного контента. По словам одного из юзеров, он случайно смог скачать файл с вредоносной программой хакеров.

При открытии порнографического видео, где фигурировали несовершеннолетние, ряд настроек компьютера сбились, а антивирусному программному обеспечению не удалось пресечь действия злоумышленников.

В итоге, на экране пользователя появилась табличка, где злоумышленники сообщали, что скриншоты с персонального компьютера находятся в их руках, но за вознаграждение в размере ста долларов, эти материалы, которые могут трактоваться в качестве распространения запрещенной порнографии, не будут предоставлены правоохранительным органам.

Судя по всему, жертвами мошенников стали несколько пользователей. Они не решились рискнуть противостоянием со злоумышленниками и решили заплатить им деньги. Пока пресечь деятельность киберпреступников из США не удалось.