В Бразилии каннибалы изнасиловали и заживо съели жену на глазах у её мужа‍. Преступники были задержаны и среди них оказались несовершеннолетние.

Бразильские правоохранители продолжают расследование чудовищного преступления, которое произошло в одном из штатов южноамериканского государства.

Известно, что нападению грабителей подверглись местные жители 44 и 57 лет. Злоумышленники незаконно проникли в их дом и начали требовать деньги. Когда выяснилось, что денег они достать не смогут, то начали жестоко избивать супружескую пару.

Известно, что мужчине нанесли несколько ножевых ранений и он еще оставался живым, когда преступники переключились на его женщину. Они изнасиловали ее, а затем убили. Оба тела убитых удалось обнаружить в неглубокой могиле на территории частного домовладения.

У следователей есть предположение, что преступники могли практиковать каннибализм, поскольку у женщины отсутствовали некоторые части тела и внутренности.

Все преступники недавно были арестованы. Их оказалось пять человек, среди которых были подростки, не достигшие совершеннолетия.