В США любовница притворилась секс-куклой в присутствии жены. Видео, где супруга застукала молодых людей в интересной ситуации, набирает популярность в Сети.

Во всемирной паутине пользователи обсуждают видеоролик, выложенный ревнивой женой. На кадрах видно, как женщина сначала наблюдает из-за двери, чем занимается ее муж с любовницей, а затем врывается со скандалом в комнату.

Любовники не смогли вовремя скрыться от ревнивой жены. Мужчина начал кричать и размахивать руками, а девушка не стала убегать в полуголом виде, а претворилась секс-куклой. Она замерла в неподвижной позе робота и никак не реагировала на раздражители обезумевшей супруги.

Муж, застуканный за изменой, попытался даже предоставить сертификат на чудо-машину для секса, но в этот момент видео прерывается.

В настоящее время ролик, снятый на мобильное устройство пострадавшей супругой, набирает популярность в Сети.