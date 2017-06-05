В Великобритании пожизненно осужденный рэпер соблазнил надзирательницу. Об этом случае рассказывают западные издания.

В Великобритании расследуется случай совращения в местном тюремном учреждении строгого режима. Известно, что 33-летний рэп-исполнитель, ранее выступавший под псевдонимом Crazy Titch, был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство своего продюсера и уже более десяти лет отбывал наказание в тюремной камере.

Молодой человек умудрился соблазнить на интимные взаимоотношения работницу исправительного учреждения. Они неоднократно встречались в тюремной мастерской, где происходил секс.

В настоящее время под следствием оказалась 35-летняя надзирательница тюрьмы. В отношении женщины проводится расследование, возбуждено уголовное дело.

Известно, что рэпер убил своего работодателя за то, что тот плохо к нему относился. Британское правосудие сделало вывод, что молодой человек должен отсидеть максимальное наказание.