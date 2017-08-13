Музей предложил Трампу установить золотой унитаз

Музей Гуггенхайма предложил лидеру США Дональду Трампу и его супруге установить золотой унитаз. Ранее первая пара страны просила повесить им в комнате картину Ван Гога.

Супруги из Вашингтона Дональд и Мелания Трамп не так давно просили музей Гуггенхайма предоставить им во временное пользование одно из произведений художественного искусства.

Выбор президента США и его супруги остановился на шедевре конца 19 века, написанного кистью Ван Гога. Однако представители музея намекнули, что Белый дом не сможет рассчитывать на эту картину. Но взамен порекомендовали приобрести экспонат современного искусства. Он выполнен в форме унитаза, украшенного золотом. Эта работа долгое время была доступна для посетителей музея и была выставлена в туалете.

Создатель композиции уже высказал свое мнение по этому вопросу. Художник оказался не против, если на время золотой унитаз переедет в пользование Трампу и его супруге. В Вашингтоне на встречное предложение пока никак не ответили, решив, что подарок может иметь двойное значение.