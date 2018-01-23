Турция опровергла слухи о заморозке поставок "леопардов" из Германии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу дал опровержение, ранее появившемуся в СМИ заявлению о том, что приостановила поставку танков «Леопард» Анкаре. Причиной этому якобы послужила проводимая военными Турции операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, сообщают журналисты.

Как рассказал Чавушоглу, что касается танков «Леопард», то должна была собраться специальная комиссия, заседание, которой на данный момент перенесли. Разговора о приостановке данных танков не велось.

Напомним, что ранее глава страны Эрдоган заявил о старте военной операции «Оливковая ветвь» 20 января, после чего на следующий день в Африне были замечены турецкие танки. Как заявил президент страны, операция будет продолжаться до тех пор, пока жив хоть один террорист.