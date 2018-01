Стрелки часов Судного дня перевели вперед

Стрелки циферблата часов судного дня вновь перевели вперед, теперь, согласно им, от ядерной полуночи нас отделяет буквально две минуты. Про то, что стрелки этих часов, вновь были переведены вперед на 30 секунд, проинформировали представители влиятельного журнала The Bulletin of the Atomic Scienties.

По оценке специалистов, ядерная полуночь человечества, согласно оценке сегодняшней обстановке, может наступить спустя две минуты. Это событие является своего рода рекордом, ведь никогда раньше, с момента испытания первой ядерной бомбы в 1953 году, стрелки циферблата не приближались настолько близко к полуночи.

Эксперты подчеркнули, что наиболее высокую опасность создает нынешняя гонка ядерных вооружений между крупными странами. Инвестируя деньги в развитие своих ядерных потенциалов, государства приближают ядерную катастрофу.