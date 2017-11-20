Расстрел модели в Гватемале попал на запись камеры

32-летняя экс-модель направлялась к себе домой, после того как отвела своего ребенка на занятия в школу, была расстреляна неподалеку от своего места жительства. Преступление произошло в Гватемалле.

Экс-модель, а также одна из участниц известного конкурса «Мисс Гватемала» была расстреляна посреди белого дня. В глобальной сети была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, при просмотре которых видно, что убийца подкрался к своей жертве сзади, после чего произвел выстрел в упор. В этот момент Роза Отилия Рамирес направлялась в свой дом, после того как отвела ребенка в учебное заведение, сообщают СМИ.

Местные СМИ обнародовали данную видеозапись с целью найти свидетелей этого преступления. Сотрудники правоохранительных органов выразили версию, что данное убийство могло быть заказным. Расследование преступления продолжается.