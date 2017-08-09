Несколько российских сайтов попали в ТОП-100 по посещаемости в мире

Сразу несколько популярных в России интернет-ресурсов смогли попасть сотню наиболее популярных в современном мире. Среди них оказались: VK.com, который занял 61 место по числу уникальных посетителей, затем Mail.Ru Group – 68-м и третьим ресурсом оказался Yandex, который занял 82-ю позицию.

Как сообщают СМИ со ссылкой на влиятельных аналитиков Similar Web, бесспорным лидером прошлого года стал Google.com, набрав 26.297 миллиардов уникальных пользователей. Данный показатель в несколько раз превышает население планеты по той причине, что пользователи ПК и смартфонов считались отдельно, итоги подсчетов проходили ежемесячно, после чего складывались в общую сумму.

Почетное второе место смог занять принадлежащий Google популярный видео-хостинг YouTube, набрав 22,9 миллиардов пользователей, а тройку лидеров замкнул Facebook, набрав 21, 865 миллиарда уникальных посетителей.