Парижские синоптики ожидают, что вода в Сене продолжит подниматься

Парижские синоптики пришли к выводу, что вода в Сене продолжит подъем из-за сильный дождей. Стоит отметить, что ливни уже привели к наводнениям в 20 департаментах Франции.

Как известно, во Франции уже несколько недель не прекращаются осадки, в Париже и его пригородах Сена даже вышла из берегов. Парижские синоптики сообщили, что 25 января уровень воды в реке на 5,43 м превысил ориентир, прогнозируется, что на выходных уровень воды поднимется на 6,2 м выше нормы.

Отмечается, что в Париже уже на протяжении недели по Сене не ходят прогулочные катера, а нижние набережные и кафе на воде закрыты. Из-за того, что на железном полотне наблюдается подтопление, закрыли несколько подземных станций, а власти рекомендовали гражданам переставить автомобили с подземных парковок. Проблемы наблюдаются и в некоторых музеях. Так, например в Лувре из-за наводнения не работает часть выставочных залов на цокольных этажах.

Стоит отметить, что в столице Франции уровень тревоги повышен до оранжевого, мэрия создает кризисный штаб, началась работа по укреплению набережных и прилегающих улиц, так как на выходных ожидается еще один удар стихии.