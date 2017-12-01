Хозяйка Grumpy Cat отсудила 710 тыс. долларов у кофейной компании по делу о правах

Хозяйка кошки, с которой сделали мем Grumpy Cat, выиграла суд против кофейной компании Grenade, которая не соблюдала условия контракта на использование эмблем с изображением животного по кличке Соус Тардар, и отсудила у нее 710 тысяч долларов.

Зарубежные СМИ сообщают о первом в мире случае, когда хозяйка мема смогла выиграть суд за несоблюдение условий по авторским правам. Эта история касается очень известного «хмурого кота», изображения с которыми очень распространены как в зарубежных социальных сетях, так и в отечественных, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Хозяйка кошки какое-то время назад заключила контракт с компанией, которая владеет сетью кофеен Grenade. Согласно уговору, компания могла публиковать фотографии Grumpy Cat на фирменных стаканах для кофе Grumppuccino, а также использовать их для его рекламы.

Grenade нарушили контракт и стали использовать изображение не только в этой сфере, но и на других продуктах, продажей которых занимается. Из-за этого хозяйка кошки Grumpy Cat подала в суд на компанию и смогла отсудить у нее 710 тысяч долларов, хоть юрист компании и утверждал, что обратная сторона напротив отказывалась исполнять свои обязательства по уговору.