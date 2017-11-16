РФ представит в Париже 1,5 тысячи новых книг

Более полутора тысяч новых и современных книг будут представлены российскими издательствами предстоящей весной, на Парижском книжном салоне, где РФ будет участвовать в роли почетного гостя.

Об этом в интервью с корреспондентами поделился глава Роспечати Михаил Сеславинский. Как заявил Сеславинский, на мероприятие привезут приблизительно 30 писателей, такого рода литературный десант будет участвовать в Парижском книжном салоне, также планируют представить свыше полутора тысяч книжных новинок.

На предстоящем книжном форуме, который будет проходить в Париже, также будет дано начало Франко-российскому Году языка и литературы. Как заявил официальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, он выступил с заявлением, что нынешний год будет не только годом книг двух стран, но и годами языков обоих государств.