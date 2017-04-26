Трамп заявил, что налоговая реформа вновь сделает США "великой державой"

Президент США поделился с корреспондентами мнением, за счет чего Америка становится «великой державой».

Со слов президента, компании и предприниматели со всех уголков мира вкладывают огромные инвестиции в экономику Штатов. Как заявил Трамп, значительное уменьшение налогов и регуляционных норм вновь делает США великой страной.

Напомним, что в декабре прошлого года, нынешний президент США Дональд Трамп, утвердил закон связанный с налоговой реформой. Основным пунктом, которого оказалось снижение налогов на прибыль с 35% до 21%. Сообщая об основных планах реформы, политик отметил, что инвестиции должны постепенно возвращаться в экономику штатов.

Подчеркнем, что МВФ делал заявления по поводу того, что налоговая реформа, которую провела действующая администрация Трампа, благоприятно отразится на росте мировой экономики. Предполагается, что внесенные изменения в налоговую политику США будет стимулировать активность. Таким образом, уменьшение налогов на доходы корпораций, увеличит количеству инвестиций в стране.