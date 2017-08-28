Папа Римский сравнил фейковые новости со смертным грехом

Папа римский Франциск негативно отнесся к распространению фейковых новостей во время своего выступления в честь «покровителя журналистов», святого Франциска Сальского, сообщают СМИ.

Во время своего выступления, понтифик отметил, что на корреспондентов возложена ответственная роль, так как, делясь с людьми информацией, они принимают участие в их жизни. С его слов, необходимо приложить немалые усилия при построении точности новости, а также обеспечить защиту коммуникации.

Папа Римский, также уделил внимание и распространению фейковых новостей, прировняв их к греху. Отметив при этом, что подобная информация быстро распространяется и ее довольно сложно остановить.

Как добавил понтифик, необходимо реализовать образование за правду, которое будет помогать людям, отличать хитрую и довольно опасную форму искушения, которая попадает в человеческие сердца с помощью лживых и привлекательных аргументов.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что папа Франциск прировнял фейковые новости к «смертному греху».