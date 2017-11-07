В Индии мужчина вместо селфи заснял, как попал под поезд

В индийском городе Хайдарабаде мужчина ради селфи едва не лишился жизни, его сбил поезд, когда тот позировал на путях. Ролик был опубликован на YouTube, мужчина чудом остался жив.

Как стало известно, ради селфи мужчина слишком близко подошел к ЖД-путям и хотел сфотографироваться на фоне приближающегося поезда. Друзья кричали индийцу об опасности, но тот не реагировал на предупреждения и продолжал позировать.

Несмотря на сигналы машиниста и крики друзей, мужчина продолжал стоять у путей. В итоге, поезд не успел затормозить и сбил мужчину. Тот беспечно выставил руку прямо перед приближающимся составом.

Таким образом, мужчина не смог сделать удачного селфи. Ему удалось лишь заснять момент, когда его сбивает поезд. Мужчина срауз же попал в больницу. Ему удалось выжить, врачи оценивают состояние горе-фотографа стабильным.

В Сети пользователи отметили чрезмерную тягу людей делать необычные селфи. Не редко появляются новости о тех, кто ради удачного фото рискует жизнью и здоровьем. Такую беспечность пользователи осудили.