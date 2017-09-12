СМИ: Перед смертью солистка The Cranberries обсуждала запись нового альбома

В СМИ появились данные о планах, которые солистка группы The Cranberries строила до своей гибели. Долорес О’Риордан намеревалась записывать новый альбом, свои планы она обсуждала с музыкантом группы Ноэлом Хоганом.

Ноэл Хоган, музыкант группы The Cranberries, рассказал, что перед гибелью Долорес О’Риордан обсуждала с ним дальнейшее развитие группы. Вокалистка намеревалась записывать и выпускать новый альбом. Более того, она обсуждала и турне, в которая могла бы отправиться группа для поддержки новой пластинки.

Музыкант рассказал в своем интервью и о новых песнях солистки, которые тот получил на свою электронную почту от Долорес О’Риордан. По его словам, уже в марте 2018 года группа могла отправиться в мировое турне. Солистка хотела выпускать новую аранжировку всем известной песни Zombie.

Как уже стало известно, 15 января скончалась Долорес О’Риордан. В СМИ сообщалось, что причину смерти вокалистки The Cranberries не раскроют раньше апреля. Суд в Лондоне решил не распространять подробности гибели 46-летней женщины. Родные погибшей получат данные раньше, они смогут распространить полученную информацию, если посчитают это нужным.