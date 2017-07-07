Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 977 млн евро

Европейская комиссия выписала штраф компании Qualcomm, разрабатывающей беспроводные средства связи, на 997 миллионов евро в связи со злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

В сообщении сказано, что компания боролась с конкурентами за счет больших выплат клиентам, чтобы они отказывались покупать их услуги и товары. Таким образом, компании Qualcomm удалось перекрыть рынок производителям чипсетов LTE. Также отмечается, что кроме всего прочего, Qualcomm выписала скидку для Apple цену на чипсеты при том условии, что компания будет использовать только детали их производства во всех моделях iPhone и iPad.

Стоит отметить, что базовые чипсеты дают возможность подключать гаджеты к сотовым сетям и передавать голосовые данные. Рыночное доминирование противоречит антимонопольным правилам Евросоюза.