Психологи раскрыли секрет, как сделать подростка счастливым

Специалисты из Университета Сан-Диего, что в Калифорнии выступили с заявлением о том, что подросткам необходимо пользоваться Интернетом и социальными сетями определенное время. Психологи предполагают, что для счастливой жизни им достаточно будет и часа в день, сообщают СМИ.

Согласно выводам ученых, на основании проделанной работы, избыток времени, проводимого на просторах глобальной сети, может отрицательным образом отразится на самочувствии молодых людей. Отметив то, что интернет начинает пагубным образом действовать на психику детей, уже спустя два часа. Выводы специалистов, основываются на результатах изучения поведения свыше одного миллиона подростков от 13 до 18 лет.

Глава исследований профессор Жан Твенге сообщил, что секрет нормального взросления детей скрывается в ограниченном пользовании Интернетом и гаджетами.