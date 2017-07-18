Ученые рассказали, как можно резко постареть за две недели

Специалисты из Дании провели эксперимент. По результатам, которого выяснили, каким образом можно превратить здорового и полного сил мужчину в старого пенсионера, в течение двух недель.

Результаты опытов показали, что для воплощения этой цели необходимо ежедневно кормить подопытных сахаром. 225 граммов этого продукта в день будет вполне достаточно, чтобы спустя полмесяца полный сил мужчина оказался стариком.

Напомним, что летом прошлого года в Японии умер 106-летний врач Сигэаки Хинокара. Мужчина до последнего своего дня не покидал своей работы в больнице, а также осуществлял прием пациентов. А секреты долголетия он раскрыл в своих мемуарах, тираж, которых уже превысил один миллион.