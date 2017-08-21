В прокуратуре Копенгагена раскрыли детали смерти журналистки на подлодке

Сотрудниками прокуратуры Копенгагена были опубликованы детали смерти одной из шведских корреспонденток Ким Уолл, в гибели которой подозревается хозяин частной субмарины Nautilus Петер Мадсен.

Как проинформировали шведские СМИ ссылаясь на прокурора, Мадсен запланировал убийство заранее, так как на борт судна были взяты нож, пила, шуруповерт и другие предметы. Также в опубликованных материалах дела подчеркивается, что Мадсен связал девушку и пытал свою жертву. Ранее владельцу судна были выдвинуты обвинения в убийстве журналистки.

Мадсен и Уолл вышли на подводной лодке 10 августа. Спустя время, на судне. Которое терпело бедствие неподалеку от Копенгагена, был найден только один Мадсен.

Спустя время, в море были обнаружены части обезглавленного тела журналистки. Осенью минувшего года подозреваемый признал свою вину в том, что расчленил тело. Однако категорически отрицал, что совершил убийство.