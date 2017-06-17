Патологоанатом из Британии забыл мозг одного трупа в животе другого

Британские патологоанатомы регулярно забывают про органы и путают их в телах своих пациентов. Так, подобный случай произошел с одним из докторов, когда во время работы он забыл мозг одного умершего в животе другого пациента.

Подобная оплошность вскрылась только во время похорон. Как позже выяснили корреспонденты, в промежуток времени с 2014 по 2016 в Британии только официально было зарегистрировано свыше 250 подобных инцидентов.

Как сообщается в СМИ, более чем в десяти случаях, врачи обнаруживали изъятые из тел пациентов органы, после того как оно было передано родственникам. Почти в 100 случаях тела случайным образом повреждались. Так, мозг одного из покойников был выявлен в медицинском заведении, только спустя 22 дня после похорон.

Также отмечается, что патологоанатомы умудрялись путать мозг разных усопших, теряли в транспорте фото со вскрытия, а в одной из больниц. Крупное тело было уложено в холодильник таким способом, что затем сотрудники не смогли его изъять.

Подчеркивается, что в Британии каждый год в морги доставляют более 300 тысяч тел, и если сравнивать ошибки с общим количеством поступивших тел, то их количество не так и велико.