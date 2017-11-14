Пентагон призвал Турцию проявить терпение во время операции в Африне

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к властям Турции с просьбой проявить свое терпение, во время проведения операции против вооруженных отрядов сирийских курдов, которую на данный момент проводят турецкие военнослужащие неподалеку от города Африн, что на севере Сирии.

Об этом рассказал Министр обороны США, во время проведения рабочего визита в столице Индонезии Джакарте. Как сообщил Мэттис, насилие, которое проходит в Афринах создает дополнительные трудности в районе Сирии, который ранее был более-менее тихим. Мы обратились к властям Турции проявить свою терпеливость во время проведения своих военных операций.

Напомним, что Генеральный штаб ВС Турции 20 нынешнего месяца, рассказал о старте военной операции «Оливковая ветвь» целью, которой будет борьба с курдскими вооруженными формированиями в сирийском районе Африн, где по подсчетам живет около полутора миллиона сирийских курдов. По последним подсчетам, во время проведения боевых вылетов авиации Турции было поражено свыше 170 целей в Африне.