ЦРУ заявили, что через пару месяцев КНДР сможет атаковать США

Глава ЦРУ выступил с заявлением о том, что спустя пару месяцев КНДР будет обладать возможностью нанесения ядерного удара по территории штатов. Северная Корея будет иметь возможность нанесения ядерного удара по США через пару месяцев, рассказал Майк Помпео. С его слов, правительство США прилагает все усилия, чтобы оттянуть этот срок.

На данный момент власти США усердно работают над тем, чтобы как можно дальше отодвинуть эти сроки, сообщил Помпео, комментируя соответствующий вопрос в интервью с корреспондентами. Как он утверждает, ядерные испытания, которые провела Северная Корея минувшей осенью, не были какой-либо неожиданностью для штатов.

Мы были в курсе о предстоящих испытаниях. Власти Северной Кореи активным образом расширяют и развивают свою ядерную программу, а их боеголовки становятся все более смертоносными и надежными, добавил глава ЦРУ.

Напомним, что прошлой осенью КНДР провела успешные испытания своей баллистической ракеты «Хвасон – 15». В Пхеньяне выступили с заявлением о том, что на нее может быть установлена ядерная боеголовка, а сама ракета будет способна достигнуть всю территорию США.