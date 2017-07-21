Пришельцы сбросили на деревню в Индии ледяной шар с фекалиями

На индийскую деревню Фазилпер-Бадли с неба рухнул 10-килограммовый ледяной шар. Местные жители посчитали его посланием пришельцев и растащили на сувениры обломки шара.

Как стало известно, на днях жители индийской деревни стали свидетелем падения с неба ледяного шара, вес которого достигает 10 килограммов. Сразу же стали выдвигаться предположения, что непонятный объект является метеоритом или посланием инопланетян. Так как при падении шар раскололся на несколько кусочков, местные жители решили взять с собой обломки в качестве сувенира и поместили в свои холодильники, чтобы сохранить в замерзшем виде.

Власти выразили сомнение, что данный шар является космическим объектом, потому отправили его на экспертизу. Спустя некоторое время экспертиза показала, что содержимое шара - это замерзшие человеческие фекалии, которые на деревню сбросил пролетающий мимо самолет.

Стоит отметить, что в самолетах экскременты обычно хранятся в специальном резервуаре, который вычищают в аэропортах. Однако, некоторые самолеты предпочитают сбрасывать фекалии на лету, хотя в 2016 году это официально было запрещено.