Siri отправила унизительное СМС парню, чтобы помочь девушке наладить личную жизнь

Голосовой помощник Siri решила помочь девушке устроить личную жизнь и отправила унизительное сообщение парню, который давно нравился владелице смартфона. Об этом сама Сесилия Муле из Нэшвилла рассказала на своей странице в соцсети.

Как стало известно, Муле давно нравился один парень, однако он не проявлял к ней никаких знаков внимания. Она не знала, с кем поделиться душевными страданиями и решила завести беседу с голосовым помощником Siri. Во время беседы она спросила, когда же этот парень все же решиться написать Сесилии. Ошибка ее заключалась в том, что она назвала имя парня. Система распознала это как призыв к действию, нашла парня в списке контактов и написала сообщение: "Ты когда-нибудь мне напишешь? Мои похороны пройдут в 20:00 в четверг".

Siri также попросила разрешения отправить сообщения, однако Муле не понимала, что происходит, поэтому сказала "Да". Позднее ей пришел ответ от того парня, он просто отправил нейтральное "ха-ха", а когда она рассказала о произошедшем в соцсети, то и вовсе отписался от Сесилии.

В настоящий момент пост Сесилии в соцсети продолжает набирать популярность, он уже собрал более 590 тысяч "лайков" и 114 тысяч репостов.